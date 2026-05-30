実家の片付けを始めるうえで、もっとも大切なのは最初の一歩を踏み出すこと。50代のインスタグラマー・ぐりーんさんは、80代の両親と暮らす実家の片付けを進めています。2年ほどかけて少しずつものを手放してきたぐりーんさんに、実家の片付けを決意したきっかけについて伺いました。実家のものを見るとよぎる、漠然とした不安現在54歳のぐりーんさんは、80代の両親と実家暮らし。独身でひとりっ子なので、いずれは家を継ぐことに