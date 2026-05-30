明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・9−10位決定戦の第1戦が30日に行われ、ガンバ大阪と東京ヴェルディが対戦した。地域リーグラウンドの両グループで、5位に入ったG大阪と東京V。そんな両チームが、最終順位を決めるべく相まみえる一戦。第1戦は、G大阪の本拠地『パナソニックスタジアム吹田』でキックオフを迎えた。前半はスコアレスで推移したものの、終盤に入った42分に均衡が破れる。G大阪は右コーナーキッ