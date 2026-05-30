16被安打13失点に相川監督「完敗ということです。やり返せるように」DeNAは29日、ベルーナドームで行われた西武戦に4-13で敗れた。先発の島田舜也投手が4回9安打7失点でKOされるなど、4投手が計16安打を浴びる展開に、相川亮二監督は「完敗というところです。またあす、やり返せるようにみんなで準備します」と悔しさを押し殺した。島田は2回に3連打などで2点の先制を許した。3回2死一塁から度会が外角高めの147キロを弾き返し