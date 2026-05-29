音楽・カルチャーシーンで絶大な支持を集める5名の気鋭クリエイターが参加し、Tシャツに自らの手で“愛着”という価値を持たせ長く着ることを提案する体験型アパレル「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、5月31日（日）まで東京・原宿の「GoOn TOKYO」にて期間限定で開催されている本イベントの最大の魅力は、音楽シーンや現代アート、ピクセルアートなどのカルチャー最前線で活躍する5名のクリエイターが「愛着を