音楽・カルチャーシーンで絶大な支持を集める5名の気鋭クリエイターが参加し、Tシャツに自らの手で“愛着”という価値を持たせ長く着ることを提案する体験型アパレル「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、5月31日（日）まで東京・原宿の「GoOn TOKYO」にて期間限定で開催されている

本イベントの最大の魅力は、音楽シーンや現代アート、ピクセルアートなどのカルチャー最前線で活躍する5名のクリエイターが「愛着を持って育てるTシャツ」をテーマに書き下ろした全32種類のデザイン。来場者は好みのボディとデザインを組み合わせ、自らの手でシルクスクリーンプリントを体験することができる。

店内では、以下のステップを通して自分だけの一着を作り上げる。

選ぶ：20色のカラーと6サイズ（XS〜XXL）のTシャツからベースを選択。その後、クリエイターのデザインから最大3つ（3版）を選び、11色のインクカラーを決定。作る：PCでのシミュレーション後、プロのサポートを受けながら参加者自身の手でシルクスクリーンプリント（体験料500円）を行う約束する：世界に一つだけの証明となるシリアルナンバー入りタグを裾に取り付け、最後に「このTシャツを大切にします」という約束書に署名をして完了

混雑が予想されるため、事前にサイズ・カラー・デザインの候補をある程度絞っておくことを推奨します。当たり前のように消費される服に対し、自らの手で手間をかけ、「約束」を交わすことで特別な価値を持たせる本イベント。音楽やカルチャーを愛する方にとって、お気に入りのクリエイターのデザインを身に纏い、育てていく絶好の機会です。今週末はぜひ、自分だけの愛着ある一着を作りに行ってみてはいかがでしょうか。

「約束で買えるTシャツ店」present by United Athle

期間：2026年5月28日（木）〜31日（日）

入場無料：Tシャツプリント体験代500円（※現金不可・キャッシュレス決済のみ）

場所：GoOn TOKYO（東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ1F）

https://share.google/Yl09yRbkw1HmmsRiB

JR山手線 原宿駅 徒歩6分

東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩12分

JR山手線 渋谷駅 徒歩12分

東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分

【参加クリエイター】

大原大次郎

星野源やSAKEROCK、Corneliusなど、数多くのミュージシャンのアートワークやタイポグラフィを手がけるグラフィックデザイナー。今回はキービジュアルの文字も担当。「完成品ではなくプラモデルのパーツのように、他者の絵と合わせた時の余白を残した」と語り、自由なセッションを楽しめるグラフィックを提供。

RYU OKUBO（オオクボリュウ）

星野源、PUNPEE、Mura MasaなどのMVアニメーションを手がけ、独自のドローイングでカルチャー層から絶大な支持を得るアーティスト。今回は「キャラクターが着ているTシャツが、長く着られて味が出ている」というメタ的なテーマで、着込むほどに馴染んでいくイラストを制作。

にいみひろき

現代社会の消費やポップカルチャーをアイロニカルに切り取るコラージュ作品で、現代アートシーンを牽引するアーティスト。最近ではMasato Hayashiへのアートワーク提供も。今回は過去の広告物や印刷物を再構築（コラージュ）し、複数の版を重ねてコントロールできるよう、緻密に計算されたグラフィックを展開。

Hermippe（ヘルミッペ）

ピクセルアート（ドット絵）を駆使し、レトロデジタルなアプローチでアパレル、山下智久やDAOKOといったアーティストのアートワーク等を制作。今回は「スタンプラリーや御朱印帳のように、思い出を重ねて大事にしてもらうきっかけになれば」と、図案に体験の記憶を刻み込むようなデザインを提供。

青木謙吾

ユニークでどこか気の抜けたキャラクター造形で知られるイラストレーター。THE BAWDIESのグッズイラスト等を担当。今回は上半身と下半身が別パーツになった恐竜とストリートを融合させたイラストを提供。「時間をかけて配置を悩み、作り上げる経験そのものが愛着に繋がる」というメッセージを込めたそう。

◆【公式】United Athle｜約束で買えるTシャツ店