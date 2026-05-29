クジラ夜の街がニューシングル「初恋」を6月3日（水）に配信リリースすることを、本日オフィシャルYouTubeチャンネルで行われたアコースティック生配信の中で発表した。配信の中で初披露された新曲「初恋」は “ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った秀作。半年ぶりとなる新曲のリリースに際し、宮崎一晴