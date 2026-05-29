29日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは、北島武ヘッドコーチが退任、強化練習生の水野ダニエル快が退団することを発表した。 北島ヘッドコーチは2014年に堺ブレイザーズ（現・日本製鉄堺ブレイザーズ）で現役を終えると、2021年より同チームの顧問に就任。2024年からは2シーズンにわたり同チームのヘッドコーチを務め