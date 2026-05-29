かつて人であふれ、市民の生活の中心として長年愛されてきたJR帯広駅南口の『旧長崎屋帯広店』。その跡地を含む約2万5,600平方メートルの広大な敷地で、帯広の未来を描く大規模な再開発プロジェクトが進行しているのをご存知でしょうか。 2028年春、マンションやホテルと隣り合う形で、待望の商業施設とパブリックスペースの一体型施設『ナンモナンモ帯広』が開業することが発表されました！ 画像：株式会社スマイ