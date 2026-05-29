ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。「収納があいているからいったんここに入れておこう」と、なんとなく片づけていませんか？ でも、その“とりあえず収納”が、かえって片づかない原因になることも。今回は、片づけのプロ・下村志保美さんが、引っ越しをきっかけに気づいた「収納のコツ」を教えてくれました。無理なく続けられて、探しものが減るアイデアが満