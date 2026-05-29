きゃりーぱみゅぱみゅが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。デビュー15周年イヤーへ突入した彼女が今回披露するのは、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマで、現在もTikTokを中心にソーシャル上で拡散され続けている「キミに100パーセント」だ。11週連続でTikTok音楽チャートにランクインし、関連動画の総再生数も45億回を突破するなど、世代を超えて再び注目を集めている。「THE FIRST