きゃりーぱみゅぱみゅが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。

デビュー15周年イヤーへ突入した彼女が今回披露するのは、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマで、現在もTikTokを中心にソーシャル上で拡散され続けている「キミに100パーセント」だ。11週連続でTikTok音楽チャートにランクインし、関連動画の総再生数も45億回を突破するなど、世代を超えて再び注目を集めている。

「THE FIRST TAKE」仕様にアレンジされた今回のパフォーマンスでは、野原しんのすけ（CV.小林由美子）の新録ボイスも加わった、この日限りのスペシャルバージョンに。きゃりーぱみゅぱみゅならではのポップネスと、一発撮りならではのライブ感が融合した特別なステージになったという。本映像は本日22時よりYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて公開される。

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◾️きゃりーぱみゅぱみゅ コメント

ついに「THE FIRST TAKE」に出演します。

すごく緊張しましたが、「キミに100パーセント」をこの場所で歌うことができて、とてもうれしいです。何年経ってもたくさんの方に聴いていただける楽曲になっていることを、本当にありがたく感じています。この曲は、自分で歌っていても自然と元気をもらえる特別な1曲です。これからも大切に歌い続けながら、たくさんの方にパワーを届けていけたらと思っています。

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