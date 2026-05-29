「うな次郎」がスティックになった――。一正蒲鉾は、うなぎの蒲焼風かまぼこ「うなる美味しさ うな次郎」の発売10周年を記念した新商品「蒲焼風味のスティックかまぼこ」を、6月1日から全国で期間限定発売します。うな次郎の仕上げタレをイメージした甘じょっぱい味わいと、蒲焼を思わせる香ばしい見た目をスティックかまぼこで再現。手軽に“うなぎ気分”を味わえる商品となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記