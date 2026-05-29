5月だというのに異例の暑さが続き、2026年5月29日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）では、アジアの各地で豪雨があったり欧州で熱波が発生したりしている異常気象の現状を説明した。日本でも赤潮発生や台風接近など、異常気象の影響は免れないという。高齢者は、水を飲んでもどうしようもできない時があるVTRを見た長嶋一茂さんは「この間まで涼しかったなと思ったら急に気温と湿度があがり、暑さがより増すみた