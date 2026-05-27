夫・小学生の子どもの3人家族で、夫の転勤による6回の引っ越しを経て「ものをもちすぎないシンプルライフ」にシフト。その快適さをインスタグラムで発信している、アンティーク器店主のかなさん（40代）。ここでは、かなさんが見直してよかったと実感している「暮らしの愛用品」3つについて語ります。1：ラップの代わりに「フタつき保存容器」を活用日々の暮らしで欠かせない存在だった食品用ラップ。とても便利ですが、「端が見つ