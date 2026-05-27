現在「Anker」「Soundcore」「eufy」に分かれている製品別ブランドを年内を目処に廃止。すべて「Anker」ブランドに統一する アンカー・ジャパンは5月27日に開催した新製品発表イベント「Anker Power Conference 2026」のなかで、製品ジャンルごとに分かれているブランドを統一すると発表。オーディオ製品や家電製品も含め、すべて「Anker」ブランドで展開すると明らかにした。 現在アンカーでは、モバイ