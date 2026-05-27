輸入食品の宝庫というイメージが強いカルディコーヒーファーム。じつは国内製造のものにも、名品がたくさんあるんです。今回は「国産の隠れ名品」3品を、食品業界に精通した成城スパ夫さんに紹介していただきました。販売店舗が限られているレア商品もあるので、見つけたらラッキーかも。1：九州産原料にこだわった「老舗発・絶品クッキー」まず紹介するのは、宮崎県で明治34年から続く老舗「昭栄堂」さんがつくる、国産原料にこだ