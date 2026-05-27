常備野菜としておなじみのタマネギが、主役級の絶品おかずに！電子レンジでチンするだけで完成する手間ナシ簡単レシピを、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに教えてもらいました。レンチンでできて簡単。「タマネギ」の絶品スープとろとろタマネギがたまらない。レンチンで手間なし、簡単！●丸ごとタマネギのレンチンスープ【材料（4人分）】 タマネギ2個（300g） ⇒上下を切り落として皮をむき、横半分に