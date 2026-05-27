松屋フーズ（東京都武蔵野市）が展開するとんかつ専門店「松のや」の新商品「ジャンボチキンかつ」が5月27日午後3時に販売を開始します。【写真】えー！トータル何グラム？「ジャンボチキンかつ」に…ロースかつ、海老フライ？新登場の豪華メニューを一挙に見る！新商品は、通常量のチキンのボリュームを超えた200グラムという特大サイズの鶏肉に、丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げたボリューム満点メニューです。