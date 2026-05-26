【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」を発表した。 ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」にてチャティ・スティックが駆る「サーカス」を30MMフォーマットで立体化。タンク脚に各種武