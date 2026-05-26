自分のペースで楽しめる「ひとり旅」が人気です。成人した3人の子をもち、現在はひとり暮らしをしている著述家の中道あんさんも、50代からひとり旅にハマり、60歳で海外ひとり旅もデビュー。数々の失敗もしつつ、着実に旅の経験値を上げる中道さんが実感する、60代以降からのひとり旅を充実させるコツや、必ず持っていくものについて、教えてもらいました。60代、海外ひとり旅で重視すること4つ60代はまだまだ元気。とはいえ、年々