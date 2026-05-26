2026年5月23日16時から18時にかけて、「オタクによる反戦デモ」が国会議事堂前で行われた。同デモは3月28日にも実施されており、今回は2回目の開催となる。前回同様、Xを中心とした参加の呼びかけに応えて国会前に詰めかけ、憲法改正に意欲を見せる高市早苗政権、さらにはパレスチナやイランへの攻撃を繰り返すイスラエルに対し、抗議の声を上げた。「『お子様ランチの旗がどうか』とか...もう話にならない」多くの参加者が見守る