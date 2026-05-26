旬の新タマネギですが、水にさらさなくても辛みを抑えられるって知っていますか？今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、新タマネギのマリネレシピを教えてもらいました。火を使わずに簡単につくれるので、ぜひ試してみてください！甘酸っぱさがクセになる！新タマネギの副菜新タマネギは、生で食べるのがおすすめ。みずみずしい甘みとシャキシャキ食感を、そのまま楽しめます。【写真】繊維を断つように