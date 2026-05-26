旬の新タマネギですが、水にさらさなくても辛みを抑えられるって知っていますか？ 今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、新タマネギのマリネレシピを教えてもらいました。火を使わずに簡単につくれるので、ぜひ試してみてください！

甘酸っぱさがクセになる！新タマネギの副菜

新タマネギは、生で食べるのがおすすめ。みずみずしい甘みとシャキシャキ食感を、そのまま楽しめます。

【写真】繊維を断つようにカット

辛みが気になる場合は、繊維を断つように切ったあと、空気にさらすと食べやすくなります。

タマネギ本来の甘みに、粒マスタードのほどよい酸味がよく合う一品。さっぱり食べられて、つい箸が止まらなくなる副菜です。

●新タマネギのマスタードマリネ

【材料（つくりやすい分量）】

新タマネギ 1個

A［酢大さじ2 マスタード大さじ2 オリーブオイル大さじ1］



【つくり方】

（1） タマネギは縦半分に切り込みを入れて、繊維を断つようにスライサーでスライスする。繊維を断つようにスライスすることで、辛味が抜けやすくなります。

（2） スライスしたタマネギを重ならないように広げ、10分ほど空気にさらす。

※ タマネギの栄養素は水に溶けやすいため、水にさらすより空気にさらす方法がおすすめ。辛みが苦手な方は、砂糖小さじ1／2をもみ込んでも。

（3） ボウルにAを入れ、マスタード液をつくる。

（4） （3）にタマネギを入れてよく混ぜ合わせる。お皿に盛りつけて完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう