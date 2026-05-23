2026年5月21日の夜、ソウル・西小門聖地歴史博物館。2019年の開館以来初めて、この静寂に包まれた赤レンガの空間が、K-POPのエネルギーが爆発する音楽の発信地へと変貌を遂げた。2nd Studio Album『PUREFLOW pt.1』の正式リリースを翌日に控え、LE SSERAFIMがグローバルオーディオストリーミングサービスSpotifyとタッグを組んだライブイベント『PURE FLOWERS LIVE』を開催したのだ。招待さ