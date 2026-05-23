8回途中に登板■ソフトバンク ー 日本ハム（23日・PayPayドーム）日本ハムの矢澤宏太投手が23日、ソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）で登板した。入団投手は投打の“二刀流”としてプレーしていたが、投手登板は2年ぶり。9点ビハインドの8回2死一、二塁で登板がコールされると、場内は騒然とした。先頭の川村に四球を許すと、続く周東にはタイムリー内野安打を許した。続く近藤に8球粘られるも、139キロの外角低めのスライ