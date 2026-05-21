読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！職場の先輩に密かに片思いをしている主人公。そんな彼女の前に現れた新人の後輩から、突然のアプローチを受けます。心が揺れる彼女を待ち受けていた驚きの結末とは？平穏な職場にやってきた人懐っこい後輩以前勤めていた会社での出来事です。私には、密かに思いを寄せている素敵な先輩がいました。仕事ができるうえに周囲への気配りも忘れない人で、社内でも信頼されている存在