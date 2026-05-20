Image: Adriano Contreras / GIZMODO US はたしてその魅力は？メモリ枯渇と値上げの波にもまれ、最安モデルは存続できるかという問いを突きつけられてもいる「MacBook Neo」ですけれど、まわりの各PCメーカーもいつまでもApple（アップル）の快進撃を黙って見守っているわけにはいきません。いよいよWindows 11を搭載するノートPCのメーカーたちからも、続々とライバル機を投入してくる流れ