サカグチアミが、5月16日に全国ツアー＜Mitsuke I tour＞の初日公演を名古屋CLUB UPSETで開催。会場を埋め尽くしたファンとともに充実のライブを展開した。＜Mitsuke I tour＞は、レーベル移籍のタイミングで、本名の漢字表記からカタカナ表記に改名して初めての全国ツアーで、7月4日に東京・WWW Xで行うファイナル公演までの全国9都市をまわるツアー。なお、本ツアーは、バンド編成で、サポートメンバーとして、西尾瞭（G）、萩原