ももすももすとして活動を始めたのが、2018年のことだった。あれから8年、メジャーのレコード会社を2社渡り歩き、現在は、自身で活動のフィールドを作りあげている。2025年10月には、ソロ活動と並行して、ももす(Vo)・ごいちー(Vo)・ハジメタル(Syn)の3人でユニット「天界ばたんきゅー」を結成。今は2つの顔を使い分けている。ももすももすは、5月25日(月)に渋谷O-Crestで、天界ばたんきゅー ワンマンライブ＜天界ばたんきゅー始音