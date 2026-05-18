Nissy(西島隆弘)がアニバーサリーイヤーを記念し、「Nissy Birthday Entertainment 2026」を始動することが決定した。2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。第1弾として発表されたのは、9月18日(金)〜23日(水)の6日間、ぴあアリーナMMにて全8公演行われる、Nissy史上初となるプレミアムイベント。公演ごとに異なる内容を展開する今回のイベントでは、何