「部活動の選択肢が減っていく」。少子化の進行と、教員の働き方改革。全国の中学校で起きている部活動の揺らぎは、教育の話であると同時に、地域の未来の話でもある。顧問の休日負担は限界に近づき、生徒数の減少は競技や文化活動の存続そのものを脅かす。「部活が続かない」＝「地域で育つ場が減る」という連鎖を、どう断ち切るのか。その課題に、Jリーグの松本山雅FCが“別の角度”から切り込んだ。部活動の地域移行（地域展開