あなたの旦那にキスされた――親友に伝えた結果、まさかの絶縁　「言うべきか黙るべきか」で大炎上

誰しも「友人の夫」という存在には一定の信頼を置いているはずだが、その信頼が裏切られるケースがあるようだ。ガールズちゃんねるに5月中旬、「友達の旦那にキスされた」というトピックが立ち、注目を集めた。

トピ主は先日、幼馴染の友人の家で飲み会をしていた際、酒に酔ってベランダのソファで休んでいたところ、友人の夫に突然キスをされたという。

「私がお酒に酔ってしまい、友人に許可を取りベランダにあったソファで目を瞑り酔い覚ましをしていると、フラーっと友人旦那がきて、喋るのが面倒だったためそのまま気付かないふりをしていたところ、キスされました」

酷い話だが、これに何もしないトピ主ではなかった。彼女は数日後、悩んだ末に友人に電話で事実を打ち明けた。しかし、友人は何も言わず電話を切り、それ以来1ヶ月間も音信不通になってしまったというのだ。

「黙っていればいいのに」という声もあるが……

この衝撃の展開に対し、トピック内ではトピ主への激しいツッコミが相次いだ。最も多くの共感を集めたのは、友人に伝えたことを悪手と批判する声だ。

「ばかだな なんで言うんだよ 一生だまってな」

「…は？なんで友人にそれを伝えたの馬鹿じゃないの」

良かれと思って伝えた真実が、必ずしも事態を解決するとは限らない。むしろ、夫婦関係を壊そうとしていると思われる可能性がある。一方で、トピ主を擁護する声も根強い。

「でもシンプル犯罪だよね」

「友人旦那による痴漢被害者だし文句言いたくもなるでしょ」

「性被害に遭ったら、その場では何も言えなかったりできない心理状態になるのは割とあるよ」

相手が友人の夫であれ、同意のないキスは立派な不同意わいせつである。被害者が声を上げるのは正当な権利だが、その相手が「親友」となると、話は一気に複雑化する。

被害者が泣き寝入りすればいい、という問題ではない

友人が音信不通になった理由についても、さまざまな憶測が飛び交っている。旦那を信じたい友人が、トピ主を「嘘つき」や「誘惑者」として処理した可能性を指摘する声も多い。

「主さんが嘘ついてると思われていると思う」

「友人：○○がキスされたって言ってるんだけど！

旦那：はぁ？そんなことする訳ないだろ！！冗談辞めろよ

友人：…そうなの？(〇〇最悪だな。縁切ろう)」

トピ主は「私が逆なら友人が苦しむより言って欲しいし、私の旦那がごめん、と離婚します」と綴っているが、これに対しても「自分の価値観押し付けてる」「友達の気持ちを考えていない」と厳しい指摘が飛んだ。

一番の悪党は妻がいながらその親友に手を出した旦那である。被害者のトピ主が泣き寝入りすればいい、と言う話では絶対にない。

また、トピ主は幼なじみとの絆が壊れたことに困惑しているが、友人にしてみれば「夫の裏切り」と「親友からの暴露」というダブルパンチを食らい、キャパオーバーを起こしているのかもしれない。

真実を話すことが友情の証なのか、それとも知らぬが仏を守るのが優しさなのか。同じ立場になったら、どうすればいいのだろうか。

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