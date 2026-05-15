▲18歳のころの美空ひばり(写真提供:ひばりプロダクション)美空ひばりの芸能生活80周年記念BOX『うたの宝石箱』が6月24日に発売される。このBOX作品に、ボーナストラックとして美空ひばりの未発表音源「二人きりで」が収録されることがわかった。2026年は美空ひばりが1946年(昭和21年)に横浜磯子区の杉田劇場で初舞台を踏んでから芸能生活80周年の節目の年に当たる。レコード会社の日本コロムビアでは保管している約11万本のマスタ