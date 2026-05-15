2026年5月14日、中国メディア・中国新聞網は、習近平（シー・ジンピン）国家主席と米国のトランプ大統領が訪れた北京市の天壇について、中国伝統の宇宙観や建築の知恵を専門家が解説したことを報じた。記事は、習主席が14日に米国のトランプ大統領と共に、北京の中軸線に位置する世界文化遺産である天壇を視察したことで、天壇が国内外のメディアの注目を集めていると紹介。天壇は1420年に建設された現存で世界最大規模の祭祀（さ