本日15日、三宅健の新曲「さいわい」が各音楽配信サービスにてリリースされた。本作は、三宅健がリスペクトするMONO NO AWAREとのコラボレーションによって完成した一曲。これまでも提供楽曲を歌うことと向き合ってきた三宅が、自らが心から敬意を寄せるミュージシャンたちと対話を重ね、自身の解釈と感情を乗せて歌声＝命を吹き込んだ、キャリアの集積とも言える新作だ。さらにこれは「自分が本当に好きな音楽」と「届けたい音楽