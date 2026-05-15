あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気RPG「崩壊：スターレイル」（HoYoverse）との新コラボキャンペーン第2弾が、5月15日スタートします。【写真】コラボ限定グッズを見る！コンプリートしたくなるデザインばっかり！第2弾では、コラボ限定のピック、カード、クリアしおり、ステッカー、すし皿が第1弾と異なるデザインに変更。すべて、シークレットを含む全5種類、用意されて