【Ibanez AR300AVとIbanez ARC300DVS】（千葉県DUNE60歳）前回還暦記念に入手&改造したNo.1912掲載頂きありがとうございました。いずれその後の報告をさせていただければと思っております。今回は2本のIbanez Artistシリーズ。1本目は1980年製Ibanez(イバニーズ) AR300AV。当時はイバニーズと呼ばれていました。ブリッジ下のサスティーン・ブロックとハーフボーン／ハーフブラスのナットによるロング／サスティーンと各PU