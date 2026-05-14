¡È±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡É¤ÏÌÀÆü5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¡Á¡¡¥É¥é¥ÞÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¢²áµî7Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¤«¤éFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNHKÁí¹ç¤¬À¸Ãæ·Ñ¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØJFA TV¡Ù¤È¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡²áµî7Âç²ñ¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡£»°±ºÃÎÎÉ¤ÎÍîÁª¤ä´¬À¿°ìÏº¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²áµî7Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯É½»þ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡WÇÕ½é½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ë¥è¥ó¤Ë¤Æ»öÁ°¹ç½É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£6·î2Æü¡¢»ÔÀîÂçÍ´¡¢ËÌß·¹ë¡¢¤½¤·¤Æ»°±ºÃÎÎÉ¤Î3Ì¾¤¬ÍîÁª¤·¡¢22Ì¾¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤Î¡Ö³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¥«¥º¡¢»°±º¥«¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÆüËÜÃæ¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢§GK
1 ¾®Åç¿¹¬¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
20 Àî¸ýÇ½³è¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
21 ÆêºêÀµ¹ä¡Ê²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡Ë
¢§DF
2 Ì¾ÎÉ¶¶¹¸¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ÁêÇÏÄ¾¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
4 °æ¸¶ÀµÌ¦¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
5 ¾®Â¼ÆÁÃË¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
16 ÀÆÆ£½Ó½¨¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
17 ½©ÅÄË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
19 ÃæÀ¾±ÊÊå¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ë
¢§MF
6 »³¸ýÁÇ¹°¡Ê²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡Ë
7 °ËÅìµ±±Ù¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
8 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
10 Ì¾ÇÈ¹À¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
11 ¾®Ìî¿Æó¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
13 ÉþÉôÇ¯¹¨¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
15 ¿¹Åç´²¹¸¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
22 Ê¿Ìî¹§¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¢§FW
9 Ãæ»³²í»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
12 Ï¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
14 ²¬Ìî²í¹Ô¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
18 ¾ë¾´Æó¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨´ÆÆÄ¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎWÇÕ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½©ÅÄË¤ÈÃæ»³²í»Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£°ìÊý¤ÇÄ¾Á°¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬³°¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡Ë
12 ÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
23 Á¾¥öÃ¼½à¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢§DF
2 ½©ÅÄË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
4 ¿¹²¬Î´»°¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
16 ÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
17 µÜËÜ¹±Ì÷¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§MF
5 °ðËÜ½á°ì¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
6 ÉþÉôÇ¯¹¨¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
7 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
8 ¿¹Åç´²¹¸¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
14 »°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
15 Ê¡À¾¿ò»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
18 ¾®Ìî¿Æó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
19 ¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
20 ÌÀ¿ÀÃÒÏÂ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
21 ¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
22 »ÔÀîÂçÍ´¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
¢§FW
9 À¾ß·ÌÀ·±¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
10 Ãæ»³²í»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
11 ÎëÌÚÎ´¹Ô¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
13 ÌøÂôÆØ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¡¡ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¾®Ìî¿Æó¤é¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥¸¡¼¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝÎµÉ§¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢´¬À¿°ìÏº¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥¸¡¼¥³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Þ¥¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
12 ÅÚÈîÍÎ°ì¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¢§DF
2 ÌÐÄí¾È¹¬¡ÊFCÅìµþ¡Ë
3 ¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
5 µÜËÜ¹±Ì÷¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
6 ÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ë
14 »°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
19 ÄÚ°æ·Ä²ð¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
21 ²ÃÃÏÎ¼¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
22 Ãæß·Í¤Æó¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢§MF
4 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
7 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ü¥ë¥È¥ó¡Ë
8 ¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
10 ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
15 Ê¡À¾¿ò»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
17 °ðËÜ½á°ì¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ë
18 ¾®Ìî¿Æó¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¢§FW
9 ¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
11 ´¬À¿°ìÏº¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
13 ÌøÂôÆØ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
16 Âç¹õ¾»Ö¡Ê¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
20 ¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¡ÆêùõÀµ¹ä¡¢Àî¸ýÇ½³è¤ÎÎ¾GK¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð¡£Àî¸ý¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÄ¾¹¨¡¢¾®³Þ¸¶ËþÃË¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿¡£
¢§GK
1 ÆêùõÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
21 ÀîÅç±Ê»Ì¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
23 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¢§DF
3 ¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
4 ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
6 ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
13 ´äÀ¯Âç¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
15 º£ÌîÂÙ¹¬¡ÊFCÅìµþ¡Ë
22 Ãæß·Í¤Æó¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢§MF
2 °¤ÉôÍ¦¼ù¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
7 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
8 ¾¾°æÂçÊå¡Ê¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
10 ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
14 ÃæÂ¼·û¹ä¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë
18 ËÜÅÄ·½Í¤¡ÊCSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡Ë
20 °ðËÜ½á°ì¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§FW
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
11 ¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
12 ÌðÌîµ®¾Ï¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
16 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
19 ¿¹ËÜµ®¹¬¡Ê¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢¡Ë
¡¡Ìó4Ç¯´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¥¶¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ËÜÅÄ·½Í¤¤ä±óÆ£ÊÝ¿Î¤é¼çÎÏÁª¼ê¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆJ1¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤¬Á°Àþ¤Î¡È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡Ë
12 À¾Àî¼þºî¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
23 ¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢§DF
2 ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡Ë
3 ¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
6 ¿¹½Å¿¿¿Í¡ÊFCÅìµþ¡Ë
15 º£ÌîÂÙ¹¬¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
19 °ËÌîÇÈ²íÉ§¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
21 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¢§MF
7 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
14 ÀÄ»³ÉÒ¹°¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
16 »³¸ý·Ö¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ë
¢§FW
4 ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥ß¥é¥ó¡Ë
8 À¶Éð¹°»Ì¡Ê¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ë
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
10 ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Ë
11 ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
13 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
18 ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê1860¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
20 ã·Æ£³Ø¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¡¡¥ô¥¡¥Ò¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñÌó2¥«·îÁ°¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿À¾ÌîÏ¯¤¬»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï0ÂÐ2¤ÇÇÔÀï¡£¤½¤ÎÍâÆü¤ËËÜÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀõÌîÂóËá¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¡¢»°´È·òÅÍ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¤Î3Ì¾¤¬ÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥á¥¹¡Ë
12 Åì¸ý½ç¾¼¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
23 ÃæÂ¼¹ÒÊå¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¢§DF
2 ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ¾»»Ò¸»¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë
6 ±óÆ£¹Ò¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
19 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
20 ËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
21 ¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¢§MF
4 ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë
7 ¼Æºê³Ù¡Ê¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë
8 ¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
10 ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
11 ±§º´Èþµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
14 ´¥µ®»Î¡Ê¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë
16 »³¸ý·Ö¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
18 ÂçÅçÎ½ÂÀ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§FW
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë
13 ÉðÆ£²Åµª¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
15 ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
¡¡2021Ç¯¤Þ¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°ãø·°¤äÆ²°ÂÎ§¤é¡ÈÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤òÃæ¿´¤ËÁª½Ð¡£Á°²óÂç²ñ¤«¤éÂçÉý¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ä¸¶¸ý¸µµ¤¡¢¸Å¶¶µü¸è¤é¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
12 ¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
23 ¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¢§DF
2 »³º¬»ëÍè¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
3 Ã«¸ý¾´¸ç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
4 ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
16 ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
19 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
26 °ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§MF¡¿FW
6 ±óÆ£¹Ò¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
7 ¼Æºê³Ù¡Ê¥ì¥¬¥Í¥¹¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
8 Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
9 »°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
10 ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
11 µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
13 ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
14 °ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
15 ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
17 ÅÄÃæÊË¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
18 ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
20 Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
21 ¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
24 ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
25 Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡²áµî7Âç²ñ¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡£»°±ºÃÎÎÉ¤ÎÍîÁª¤ä´¬À¿°ìÏº¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²áµî7Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯É½»þ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
1998Ç¯ ¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ
¡¡WÇÕ½é½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ë¥è¥ó¤Ë¤Æ»öÁ°¹ç½É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£6·î2Æü¡¢»ÔÀîÂçÍ´¡¢ËÌß·¹ë¡¢¤½¤·¤Æ»°±ºÃÎÎÉ¤Î3Ì¾¤¬ÍîÁª¤·¡¢22Ì¾¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤Î¡Ö³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¥«¥º¡¢»°±º¥«¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÆüËÜÃæ¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢§GK
1 ¾®Åç¿¹¬¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
20 Àî¸ýÇ½³è¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
21 ÆêºêÀµ¹ä¡Ê²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡Ë
¢§DF
2 Ì¾ÎÉ¶¶¹¸¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ÁêÇÏÄ¾¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
4 °æ¸¶ÀµÌ¦¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
5 ¾®Â¼ÆÁÃË¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
16 ÀÆÆ£½Ó½¨¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
17 ½©ÅÄË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
19 ÃæÀ¾±ÊÊå¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ë
¢§MF
6 »³¸ýÁÇ¹°¡Ê²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡Ë
7 °ËÅìµ±±Ù¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
8 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
10 Ì¾ÇÈ¹À¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
11 ¾®Ìî¿Æó¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
13 ÉþÉôÇ¯¹¨¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
15 ¿¹Åç´²¹¸¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
22 Ê¿Ìî¹§¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¢§FW
9 Ãæ»³²í»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
12 Ï¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ë
14 ²¬Ìî²í¹Ô¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
18 ¾ë¾´Æó¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
2002Ç¯ Æü´ÚWÇÕ
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨´ÆÆÄ¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎWÇÕ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½©ÅÄË¤ÈÃæ»³²í»Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£°ìÊý¤ÇÄ¾Á°¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬³°¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡Ë
12 ÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
23 Á¾¥öÃ¼½à¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢§DF
2 ½©ÅÄË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
4 ¿¹²¬Î´»°¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
16 ÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
17 µÜËÜ¹±Ì÷¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§MF
5 °ðËÜ½á°ì¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
6 ÉþÉôÇ¯¹¨¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
7 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
8 ¿¹Åç´²¹¸¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
14 »°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
15 Ê¡À¾¿ò»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
18 ¾®Ìî¿Æó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
19 ¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
20 ÌÀ¿ÀÃÒÏÂ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
21 ¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
22 »ÔÀîÂçÍ´¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
¢§FW
9 À¾ß·ÌÀ·±¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
10 Ãæ»³²í»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
11 ÎëÌÚÎ´¹Ô¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
13 ÌøÂôÆØ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2006Ç¯ ¥É¥¤¥ÄWÇÕ
¡¡ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¾®Ìî¿Æó¤é¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥¸¡¼¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝÎµÉ§¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢´¬À¿°ìÏº¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥¸¡¼¥³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Þ¥¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
12 ÅÚÈîÍÎ°ì¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¢§DF
2 ÌÐÄí¾È¹¬¡ÊFCÅìµþ¡Ë
3 ¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
5 µÜËÜ¹±Ì÷¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
6 ÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ë
14 »°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
19 ÄÚ°æ·Ä²ð¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
21 ²ÃÃÏÎ¼¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
22 Ãæß·Í¤Æó¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢§MF
4 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
7 ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ü¥ë¥È¥ó¡Ë
8 ¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
10 ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
15 Ê¡À¾¿ò»Ë¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
17 °ðËÜ½á°ì¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ë
18 ¾®Ìî¿Æó¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¢§FW
9 ¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
11 ´¬À¿°ìÏº¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
13 ÌøÂôÆØ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
16 Âç¹õ¾»Ö¡Ê¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
20 ¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
2010Ç¯ Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ
¡¡ÆêùõÀµ¹ä¡¢Àî¸ýÇ½³è¤ÎÎ¾GK¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð¡£Àî¸ý¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÄ¾¹¨¡¢¾®³Þ¸¶ËþÃË¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿¡£
¢§GK
1 ÆêùõÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
21 ÀîÅç±Ê»Ì¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
23 Àî¸ýÇ½³è¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¢§DF
3 ¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
4 ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
6 ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
13 ´äÀ¯Âç¼ù¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
15 º£ÌîÂÙ¹¬¡ÊFCÅìµþ¡Ë
22 Ãæß·Í¤Æó¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢§MF
2 °¤ÉôÍ¦¼ù¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
7 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
8 ¾¾°æÂçÊå¡Ê¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
10 ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
14 ÃæÂ¼·û¹ä¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë
18 ËÜÅÄ·½Í¤¡ÊCSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡Ë
20 °ðËÜ½á°ì¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§FW
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
11 ¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
12 ÌðÌîµ®¾Ï¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
16 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
19 ¿¹ËÜµ®¹¬¡Ê¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢¡Ë
2014Ç¯ ¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ
¡¡Ìó4Ç¯´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¥¶¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ËÜÅÄ·½Í¤¤ä±óÆ£ÊÝ¿Î¤é¼çÎÏÁª¼ê¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆJ1¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤¬Á°Àþ¤Î¡È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡Ë
12 À¾Àî¼þºî¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
23 ¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢§DF
2 ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡Ë
3 ¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
6 ¿¹½Å¿¿¿Í¡ÊFCÅìµþ¡Ë
15 º£ÌîÂÙ¹¬¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
19 °ËÌîÇÈ²íÉ§¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
21 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¢§MF
7 ±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
14 ÀÄ»³ÉÒ¹°¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
16 »³¸ý·Ö¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ë
¢§FW
4 ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥ß¥é¥ó¡Ë
8 À¶Éð¹°»Ì¡Ê¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ë
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
10 ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Ë
11 ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
13 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
18 ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê1860¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
20 ã·Æ£³Ø¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
2018Ç¯ ¥í¥·¥¢WÇÕ
¡¡¥ô¥¡¥Ò¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñÌó2¥«·îÁ°¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿À¾ÌîÏ¯¤¬»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï0ÂÐ2¤ÇÇÔÀï¡£¤½¤ÎÍâÆü¤ËËÜÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀõÌîÂóËá¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¡¢»°´È·òÅÍ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¤Î3Ì¾¤¬ÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥á¥¹¡Ë
12 Åì¸ý½ç¾¼¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
23 ÃæÂ¼¹ÒÊå¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¢§DF
2 ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3 ¾»»Ò¸»¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë
6 ±óÆ£¹Ò¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
19 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
20 ËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
21 ¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¢§MF
4 ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë
7 ¼Æºê³Ù¡Ê¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë
8 ¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
10 ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
11 ±§º´Èþµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
14 ´¥µ®»Î¡Ê¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë
16 »³¸ý·Ö¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
17 Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
18 ÂçÅçÎ½ÂÀ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§FW
9 ²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë
13 ÉðÆ£²Åµª¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
15 ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
2022Ç¯ ¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ
¡¡2021Ç¯¤Þ¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°ãø·°¤äÆ²°ÂÎ§¤é¡ÈÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤òÃæ¿´¤ËÁª½Ð¡£Á°²óÂç²ñ¤«¤éÂçÉý¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ä¸¶¸ý¸µµ¤¡¢¸Å¶¶µü¸è¤é¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§GK
1 ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
12 ¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
23 ¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¢§DF
2 »³º¬»ëÍè¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
3 Ã«¸ý¾´¸ç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
4 ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
16 ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
19 ¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
22 µÈÅÄËãÌé¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
26 °ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§MF¡¿FW
6 ±óÆ£¹Ò¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
7 ¼Æºê³Ù¡Ê¥ì¥¬¥Í¥¹¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
8 Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
9 »°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
10 ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
11 µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
13 ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
14 °ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
15 ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
17 ÅÄÃæÊË¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
18 ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
20 Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
21 ¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
24 ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
25 Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë