5月12日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）の特集内容が話題となっている。「この日、番組では、中東情勢の緊迫化によってインク原料となるナフサの供給不安が生じていることを受け、カルビーが『ポテトチップス』など主力商品のパッケージを白黒2色のみへ順次切り替えることを紹介しました。25日以降の出荷分から移行するという、国民生活にも直結する深刻なテーマでした」（全国紙記者）番組ではその後、高市早苗