旅工房は、2026年6月期の通期業績予想を下方修正した。最新の予想は、売上高が47億4,100万円（前回発表比5億4,600万円減）、営業損失が1億7,100万円（同1億3,100万円減）、経常損失が1億6,900万円（同1億2,800万円減）。純損益は未定としている。中東を目的地もしくは経由する旅行の催行中止に伴う約4億円の売上高の減少のほか、燃油サーチャージの高騰による旅行控えによる影響が見込まれるという。また、金融庁から開示規則違反