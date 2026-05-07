精密鋳造メーカーである株式会社キャステムは、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を発売する。2026年5月8日（金）の10時より、国内EC『キャステム楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287272945084）』、実店舗『meta mate 誠品生活日本橋店(https://www.metamate