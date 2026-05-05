新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、櫻坂46によるライブイベント『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』を５月12日（火）・13日（水）に「ABEMA PPV」にて両日生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを５月２日（土）より販売開始した。 『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』は、14thシングル『The growing up train』のBACKSメンバーが主役となるライブ。今回は16名による新体制のBACKSメンバーでの公演となり