伝説のドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』。EDテーマはi☆Risに決定。二階堂平子役が若井友希に決定、さらに6月21日にアニメ先行上映会が開催される。＞＞＞キャラクター＆キャストをチェック！（写真4点）週刊コロコロコミックで連載中の『炎の闘球女ドッジ弾子』は1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッ