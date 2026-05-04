新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」において「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』を６月１日（月）昼３時より放送する。 『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手（現・KADOKAWAサクラナイツ所属/最高位戦日本プロ麻雀協会）、続く2024年