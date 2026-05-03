東京ディズニーシーのポートディスカバリーを象徴するアトラクションが、ひとつの時代を終えようとしています。2026年9月14日（月）、水上の予測不能なドライブを楽しめる「アクアトピア」が惜しまれつつも運営を終了します。最後の夏となる2026年7月2日（木）から9月14日（月）までは、恒例の「びしょ濡れバージョン」を期間限定で実施。Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーション楽曲がパークを彩るなか、文字通り“逃げられない”大