新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月９日（土）と10日（日）の２日間にわたり、Kアリーナ横浜にて開催される、Kstyleが贈るK-POP音楽祭『Kstyle PARTY 2026』を国内独占・無料生中継する。『Kstyle PARTY 2026』は、今年で３回目を迎えるKstyleが贈るK-POP音楽祭。今年は会場をKアリーナ横浜へと移し、さらなるスケールアップを遂げて開催する。５月９日（土）のDAY１では、2025年の日本レコード大賞で新人賞を受賞し、