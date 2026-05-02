歌手でタレントの渡辺美奈代が４月27日、オフィシャルブログを更新。夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏との“ふたりごはん”のメニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評
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