リーグ・アン 25/26の第31節 アンジェとパリ・サンジェルマンの試合が、4月26日02:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。 アンジェはアミン・スバイ（MF）、プロスペル・ペテ（FW）、ジャック・エコミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、李 剛仁（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始