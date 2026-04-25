ホンダの斬新「スポーツ軽トラ」に熱視線！2017年の「東京オートサロン」でベールを脱ぎ、瞬く間に多くの自動車ファンの心を掴んだ一台のカスタムカーがありました。それが、ホンダ車の純正アクセサリーなどを手がけるホンダアクセスの有志チーム「N Lab.（エヌラボ）」が、約1年もの歳月をかけて作り上げた「T880」です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「スポーツ軽トラ」です！（30枚以上）このT880は、ホンダの