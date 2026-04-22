投資の先生を名乗る人物らとLINEでやり取りし「5倍の利益が出る」などと勧誘された別府市の60代男性が、2月から4月にかけて600万円余りをだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、別府市に住む60代男性は今年2月、ユーチューブで投資に関する動画を閲覧し、有力情報を教えると記載されたLINEに接続しました。 そして投資の先生やアシスタントを名乗る人物とやりとりする中で「指定する銘柄に投資すれ